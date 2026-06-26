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EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES Sète

EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES Sète lundi 24 août 2026.

Adresse
1321 Chemin de Saint Clair
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Tarif

Sète

EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES

1321 Chemin de Saint Clair Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-24

De la photographie au tableau, de l’image à la toile, une fluidité entre deux formes d’art.
De la photographie au tableau, de l’image à la toile, une fluidité entre deux formes d’art. L’on vous invite ici à un voyage sensoriel et émotionnel, dans cet espace commun, à deux sensibilités distinctes.
Peintures d’Elisabeth Da Paz et Photographies argentiques de Jérôme Debains.   .

1321 Chemin de Saint Clair Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 86 40 54 86  info@wfrance.com

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English : EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES

From photography to painting, from the image to the canvas—a seamless transition between two art forms.

L’événement EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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