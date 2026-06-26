EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES Sète
EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES Sète lundi 24 août 2026.
Sète
EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES
1321 Chemin de Saint Clair Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-24
De la photographie au tableau, de l’image à la toile, une fluidité entre deux formes d’art.
De la photographie au tableau, de l’image à la toile, une fluidité entre deux formes d’art. L’on vous invite ici à un voyage sensoriel et émotionnel, dans cet espace commun, à deux sensibilités distinctes.
Peintures d’Elisabeth Da Paz et Photographies argentiques de Jérôme Debains. .
1321 Chemin de Saint Clair Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 86 40 54 86 info@wfrance.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES
From photography to painting, from the image to the canvas—a seamless transition between two art forms.
L’événement EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- APÉROW Sète 30 juin 2026
- CIRCUIT SAINT-LOUIS EN KAYAK DE MER Sète 1 juillet 2026
- CIRCUIT BARBEROUSSETTE EN KAYAK DE MER Sète 1 juillet 2026
- TOURNOI DE JOUTES FÊTE DE LA SAINT -PIERRE Sète 2 juillet 2026
- BALADE GUIDÉE EN PADDLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Sète 2 juillet 2026