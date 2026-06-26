Sète

EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES

1321 Chemin de Saint Clair Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

De la photographie au tableau, de l’image à la toile, une fluidité entre deux formes d’art.

De la photographie au tableau, de l’image à la toile, une fluidité entre deux formes d’art. L’on vous invite ici à un voyage sensoriel et émotionnel, dans cet espace commun, à deux sensibilités distinctes.

Peintures d’Elisabeth Da Paz et Photographies argentiques de Jérôme Debains. .

1321 Chemin de Saint Clair Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 86 40 54 86 info@wfrance.com

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English : EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES

From photography to painting, from the image to the canvas—a seamless transition between two art forms.

L’événement EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau