Exposition Pendant que le monde respire, la maison de mes voisins dort Sainte-Croix
Exposition Pendant que le monde respire, la maison de mes voisins dort Sainte-Croix vendredi 22 mai 2026.
Sainte-Croix
Exposition Pendant que le monde respire, la maison de mes voisins dort
54, place de l’église-temple Sainte-Croix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-22
Pendant quatre ans, j’ai observé et photographié la même maison Dioise, immobile au cœur des saisons et des intempéries. À chaque passage, la lumière révèle des camaïeux du ciel uniques, des danses silencieuses de nuages,
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54, place de l’église-temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 03 74 83 denimop@me.com
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English :
For four years, I observed and photographed the same Dioise house, immobile in the heart of the seasons and the weather. Each time, the light reveals unique cameos in the sky, silent dances of clouds,
L’événement Exposition Pendant que le monde respire, la maison de mes voisins dort Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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