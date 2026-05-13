Rendez-vous au jardin à l’Ancien Monastère de Sainte-Croix Place de l’Eglise-Temple Sainte-Croix

Sainte-Croix

Rendez-vous au jardin à l’Ancien Monastère de Sainte-Croix

Place de l’Eglise-Temple Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Visites guidées du jardin avec reconnaissance de plantes yeux bandés.

Nous vous proposerons une animation olfaction et une animation reconnaissance des plantes en mélange avec dégustation de tisanes d’une productrice de plantes de notre vallée.

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Place de l’Eglise-Temple Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 coordination.jardins@le-monastere.org

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English :

Guided tours of the garden with blindfolded plant recognition.

We’ll also be offering an olfactory activity and an activity to recognize mixed plants, with a tasting of herbal teas from a local plant producer.

L’événement Rendez-vous au jardin à l’Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays Diois