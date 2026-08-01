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Exposition “Perles d’eau” d’Arlette Legros et Philippe-Joseph Baschet Argent-sur-Sauldre

samedi 8 août 2026 · Argent-sur-Sauldre

Exposition “Perles d’eau” d’Arlette Legros et Philippe-Joseph Baschet Argent-sur-Sauldre

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Musée des Métiers d'Antan
Ville
18410 Argent-sur-Sauldre
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Argent-sur-Sauldre

Exposition “Perles d’eau” d’Arlette Legros et Philippe-Joseph Baschet

Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-08 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le Musée des Métiers d’Antan accueille l’exposition “Perles d’eau” d’Arlette Legros et Philippe-Joseph Baschet du 8 août au 20 septembre 2026.
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Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 33 10 

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English :

The Musée des Métiers d’Antan is hosting an exhibition by animal painter and sculptor Marie-Joëlle Cédat from April 15 to May 17.

L’événement Exposition “Perles d’eau” d’Arlette Legros et Philippe-Joseph Baschet Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-29 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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