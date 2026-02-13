Informations pratiques

Argent-sur-Sauldre

Gestes / Tierra Sombria

Cinéma l’Argentis Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

GESTES /TIERRA SOMBRIA, ou la rencontre de deux univers hip-hop et flamenco qui se découvrent, se défient et s’apprivoisent sur des accompagnements live musicaux originaux, pour donner lieu à une alchimie singulière.

GESTES /TIERRA SOMBRIA, c’est aussi l’envie commune d’investir et de faire vivre d’une manière autre, différents espaces au sein desquels les danseur·euse·s évoluent. Leur mouvement s’imprègne de chaque lieu dans un échange d’énergie corps / espace.

Organisé par le CCLA Argent-sur-Sauldre .

Cinéma l’Argentis Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 91 96 51 robert.coffin@wanadoo.fr

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English :

GESTES / TIERRA SOMBRIA, or the meeting of two worlds—hip-hop and flamenco—that discover, challenge, and come to terms with one another through original live musical accompaniment, giving rise to a unique alchemyE8re.

L’événement Gestes / Tierra Sombria Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE