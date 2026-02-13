Informations pratiques

Argent-sur-Sauldre

Les agri’games le défi des assos

Parc du château Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les Agri’Games débarquent à Argent-sur-Sauldre le samedi 5 septembre 2026 dès 9h ! Forum des associations, animations, marché de producteurs, restauration, bal, feu d’artifice et convivialité.

Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026, dès 9h, dans le parc du château d’Argent-sur-Sauldre pour les Agri’Games Le défi des assos !

Au programme forum des associations, jeu inter-associations, représentation de danse, animations musicales et marché de producteurs tout au long de la journée. Profitez également d’une buvette et d’une restauration le midi et le soir.

En soirée, un menu complet à 15 € (entrée, plat, fromage, dessert et café) vous est proposé, avant de prolonger la fête avec un bal animé par un DJ, suivi d’un feu d’artifice.

Réservation conseillée au 06 73 41 17 01. .

Parc du château Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 41 17 01

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English :

The Agri’Games are coming to Argent-sur-Sauldre on Saturday, September 5, 2026, starting at 9 a.m.! There will be a community fair, activities, a farmers’ market, food vendors, a dance, fireworks, and a friendly atmosphere.

L’événement Les agri’games le défi des assos Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT SAULDRE ET SOLOGNE