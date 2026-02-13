Informations pratiques

Argent-sur-Sauldre

Unio Trio polyphonique a capella

Eglise Saint-André Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

UNIO signifie en latin union.

Union action de réunir, de rassembler, d’associer des éléments jusqu’alors séparés (Larousse).

Trois voix nues qui ne font qu’un chant.

Trois identités sonores qui unissent leur différence pour composer ensemble un autre son.

Trois vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure tradition, innovation, aventure. La voix alors multiple, dans tous ses états, se fait terrain de jeu ou terreau des émotions. En s’inspirant de Jean-Pierre Vernant, on pourrait dire Entre les rives du même et de l’autre, le chant est un pont. 5 .

Eglise Saint-André Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 60 culturecom@argentsursauldre.fr

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English :

UNIO is a vocal trio of traditional and world songs, polyphonic a capella.

L’événement Unio Trio polyphonique a capella Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE