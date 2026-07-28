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Exposition personnelle « Pluie fossile » de Julien Discrit à la Galerie Anne-Sarah Bénichou Galerie Anne-Sarah Bénichou Paris

samedi 5 septembre 2026 · Galerie Anne-Sarah Bénichou · Paris

Exposition personnelle « Pluie fossile » de Julien Discrit à la Galerie Anne-Sarah Bénichou Galerie Anne-Sarah Bénichou Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Galerie Anne-Sarah Bénichou
Adresse
45 rue chapon
Ville
75003 Paris
Département
Paris

Pour la
rentrée 2026, la galerie Anne-Sarah Bénichou présente Pluie fossile, troisième exposition personnelle de
Julien Discrit en ses murs. Elle prolonge le cycle amorcé par l’artiste en 2024
avec ForEverReverB, l’installation créée pour la 17e Biennale de Lyon,
autour d’une même préoccupation : la mémoire, saisie tout à la fois comme
empreinte, comme enregistrement et comme conservation.

Vernissage le samedi 5 septembre 2026 de 14h à 19h

Troisième exposition personnelle de Julien Discrit à la galerie.
Du samedi 05 septembre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Galerie Anne-Sarah Bénichou 45 rue chapon  75003 Paris
https://annesarahbenichou.com/fr/expositions/presentation/147/pluie-fossile +33144939148


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