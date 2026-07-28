Informations pratiques

Pour la

rentrée 2026, la galerie Anne-Sarah Bénichou présente Pluie fossile, troisième exposition personnelle de

Julien Discrit en ses murs. Elle prolonge le cycle amorcé par l’artiste en 2024

avec ForEverReverB, l’installation créée pour la 17e Biennale de Lyon,

autour d’une même préoccupation : la mémoire, saisie tout à la fois comme

empreinte, comme enregistrement et comme conservation.

Vernissage le samedi 5 septembre 2026 de 14h à 19h

Troisième exposition personnelle de Julien Discrit à la galerie.

Du samedi 05 septembre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Galerie Anne-Sarah Bénichou 45 rue chapon 75003 Paris

https://annesarahbenichou.com/fr/expositions/presentation/147/pluie-fossile +33144939148



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