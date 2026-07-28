Exposition personnelle « Pluie fossile » de Julien Discrit à la Galerie Anne-Sarah Bénichou Galerie Anne-Sarah Bénichou Paris
samedi 5 septembre 2026 · Galerie Anne-Sarah Bénichou · Paris
Informations pratiques
Pour la
rentrée 2026, la galerie Anne-Sarah Bénichou présente Pluie fossile, troisième exposition personnelle de
Julien Discrit en ses murs. Elle prolonge le cycle amorcé par l’artiste en 2024
avec ForEverReverB, l’installation créée pour la 17e Biennale de Lyon,
autour d’une même préoccupation : la mémoire, saisie tout à la fois comme
empreinte, comme enregistrement et comme conservation.
Vernissage le samedi 5 septembre 2026 de 14h à 19h
Troisième exposition personnelle de Julien Discrit à la galerie.
Du samedi 05 septembre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Galerie Anne-Sarah Bénichou 45 rue chapon 75003 Paris
https://annesarahbenichou.com/fr/expositions/presentation/147/pluie-fossile +33144939148
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