Exposition Philatélique autour de Marie Curie, Marie Marvingt et Nicole Mangin Citadelle souterraine Verdun
Exposition Philatélique autour de Marie Curie, Marie Marvingt et Nicole Mangin Citadelle souterraine Verdun samedi 20 juin 2026.
Verdun
Exposition Philatélique autour de Marie Curie, Marie Marvingt et Nicole Mangin
Citadelle souterraine Avenue du Soldat Inconnu Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Groupement Philatélique de Verdun organise une petite exposition autour de Marie Curie ,Marie Marvingt et Nicole Mangin et propose à la vente un timbre et une carte postale avec une oblitération commémorative du 110 ème anniversaire de la Bataille de Verdun.
Samedi 20 juin La Poste de Verdun de 9h à 12h Citadelle Souterraine 12h30 à 18h
Dimanche 21 juin Mémorial de Verdun 9h30 à 18h.Tout public
0 .
Citadelle souterraine Avenue du Soldat Inconnu Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 30 74 17 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Verdun Philatelic Society is organizing a small exhibition dedicated to Marie Curie,Marie Marvingt, and Nicole Mangin, and will be offering for sale a stamp and a postcard featuring a commemorative postmark marking the 110th anniversary of the Battle of Verdun.
Saturday, June 20: Verdun Post Office: 9 a.m. to 12 p.m. Underground Citadel: 12:30 p.m. to 6 p.m.
Sunday, June 21: Verdun Memorial: 9:30 a.m. to 6:00 p.m.
L’événement Exposition Philatélique autour de Marie Curie, Marie Marvingt et Nicole Mangin Verdun a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GRAND VERDUN
À voir aussi à Verdun (Meuse)
- Live the Keys Rock légende 70’s, Peniche la barge verdun, Verdun 21 juin 2026
- Festival Musiques et Terrasses Verdun 26 juin 2026
- Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun 26 juin 2026
- Chasseurs d’aventure Verdun 27 juin 2026
- Visite guidée Les animaux dans la ville ! Place de la Nation Verdun 28 juin 2026