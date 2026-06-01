Exposition Philatélique autour de Marie Curie, Marie Marvingt et Nicole Mangin Citadelle souterraine Verdun

Verdun

Exposition Philatélique autour de Marie Curie, Marie Marvingt et Nicole Mangin

Citadelle souterraine Avenue du Soldat Inconnu Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Groupement Philatélique de Verdun organise une petite exposition autour de Marie Curie ,Marie Marvingt et Nicole Mangin et propose à la vente un timbre et une carte postale avec une oblitération commémorative du 110 ème anniversaire de la Bataille de Verdun.

Samedi 20 juin La Poste de Verdun de 9h à 12h Citadelle Souterraine 12h30 à 18h

Dimanche 21 juin Mémorial de Verdun 9h30 à 18h.Tout public

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Citadelle souterraine Avenue du Soldat Inconnu Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 30 74 17 80

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English :

The Verdun Philatelic Society is organizing a small exhibition dedicated to Marie Curie,Marie Marvingt, and Nicole Mangin, and will be offering for sale a stamp and a postcard featuring a commemorative postmark marking the 110th anniversary of the Battle of Verdun.

Saturday, June 20: Verdun Post Office: 9 a.m. to 12 p.m. Underground Citadel: 12:30 p.m. to 6 p.m.

Sunday, June 21: Verdun Memorial: 9:30 a.m. to 6:00 p.m.

L’événement Exposition Philatélique autour de Marie Curie, Marie Marvingt et Nicole Mangin Verdun a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GRAND VERDUN