Exposition Philippe Untersteller Descartes

La galerie des Effets Secondaires présente le travail entre figuration et abstraction de l’artiste Philippe Untersteller. Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h et sur RDV. Accueil des groupes et des scolaires sur réservation.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 53 85 75 association.effets.secondaires@gmail.com
English :
Galerie des Effets Secondaires presents the work between figuration and abstraction of artist Philippe Untersteller. Saturday, 2 pm to 6 pm and Sunday, 10 am to 1 pm and 3 pm to 6 pm and by appointment. Groups and schools welcome by appointment.
