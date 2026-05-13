Exposition photo au Relais nautique « Faune et flore autour du canal », Relais nautique, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Exposition photo au Relais nautique « Faune et flore autour du canal » 18 – 20 septembre Relais nautique Marne

Exposition visible de l’extérieur, y compris en dehors des horaires d’ouverture de la capitainerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le canal latéral de la Marne est un espace naturel riche et fragile, où cohabitent de nombreuses espèces animales et végétales.

À travers une exposition photographique Faune et flore autour du canal, le relais nautique de l’anse du Jard, à Châlons-en-Champagne, vous invite à découvrir une biodiversité souvent discrète, mais essentielle à l’équilibre de notre environnement.

Chaque image met en lumière la beauté du vivant qui nous entoure et rappelle l’importance de le préserver. Chaque geste compte pour protéger ce patrimoine naturel : ne pas jeter de déchets ou de mégots, respecter les lieux et rester attentif au vivant qui nous entoure.

Les photos exposées ont été réalisées par les membres du Club Photo Images Châlons-en-Champagne, à Châlons ou dans la région, et ont participé à des concours nationaux dans la catégorie Nature. Les auteurs ont le plaisir de partager avec vous des instants de la vie animale, la variété de la flore locale ou encore leur vision du paysage champenois.

Créé en 2012, le Club Photo Images Châlons-en-Champagne rassemble aujourd’hui 44 adhérents passionnés de photo artistique et s’inscrit dans le paysage culturel de l’agglomération de Châlons-en-Champagne, en organisant régulièrement des expositions.

Le relais nautique de l’anse du Jard est labellisé Pavillon bleu depuis 2012, attestant du respect de son environnement et de la biodiversité.

Relais nautique 3 boulevard Victor Hugo, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Le Relais nautique de l’Anse du Jard est un port fluvial situé au cœur du parc du Grand Jard, accueillant des plaisanciers venus des voies navigables des quatre coins du monde. Ce site fait partie de l’itinéraire des eaux intérieures reliant la mer Baltique et la mer du Nord à la Méditerranée. Le Relais nautique offre la possibilité d’amarrer des bateaux d’une quinzaine de mètres maximum.

Inauguré en 2011, le Relais nautique de Châlons-en-Champagne constitue le maillon central du réseau dense de canaux français et européens. Situé sur le canal latéral à la Marne, il relie Épernay à Vitry-le-François et permet de naviguer entre Paris et l’est de la France. C’est également un maillon important pour la navigation fluviale européenne : de la Baltique à la Méditerranée, il relie le nord (Belgique, Pays-Bas) via le réseau de la Meuse, l’est (Allemagne) via les canaux connectés au Rhin, et le sud (Méditerranée) via le canal de Bourgogne et le Rhône.

D’une capacité d’accueil de 16 bateaux, le Relais nautique conforte sa position de halte privilégiée et propose de nombreux services aux plaisanciers : eau, électricité, douches, sanitaires et Wi-Fi. Son emplacement, en bordure de l’Anse du Grand Jard et à proximité immédiate du centre-ville et de ses commodités, permet aux plaisanciers de profiter de la ville, de son patrimoine, de ses services, commerces et activités en toute facilité.

En 2024, 283 bateaux et 537 plaisanciers y ont séjourné, en vedettes, voiliers et barges. Le Relais nautique est labellisé Pavillon Bleu depuis son ouverture, un gage de confiance pour les plaisanciers qui y retrouvent les informations et les équipements nécessaires à la préservation du territoire, de la biodiversité et des milieux aquatiques. Le Relais nautique de Châlons-en-Champagne est le seul labellisé dans la Marne.

Le canal latéral de la Marne est un espace naturel riche et fragile, où cohabitent de nombreuses espèces animales et végétales.

© Relais Nautique Châlons-en-Champagne