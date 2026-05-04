Exposition photo du Collectif Nues Mostra Galerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 14:30 –

Gratuit : oui Tout public

Nues : collectif d’artistes féministes Nous sommes sept femmes à la fois photographes et modèles utilisant nos propres corps comme support de création et d’exploration Artistique.En travaillant sur nos singularités, nous nous montrons telles que nous sommes et notre regard se place en contradiction des diktats de la société patriarcale.L’alternance entre les rôles de muses et de créatrices propose une vision égalitaire et une expérience sans domination.Oeuvrer ensemble pour une mise à nue dans son entièreté, avec ses vulnérabilités et sa puissance.Nos créations évoluent et sont en mouvement perpétuel, inspirées par le lien de sororité qui nous unit. Exposition du 4 juin au 10 juillet 2026 :Lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 (+ le 1er samedi du mois)et sur rendez-vous Vernissage jeudi 4 juin 2026 à partir de 18h

Mostra Galerie Nantes 44000



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