Exposition photo du Collectif Nues Mostra Galerie Nantes
Exposition photo du Collectif Nues Mostra Galerie Nantes jeudi 2 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 14:30 –
Gratuit : oui Tout public
Nues : collectif d’artistes féministes Nous sommes sept femmes à la fois photographes et modèles utilisant nos propres corps comme support de création et d’exploration Artistique.En travaillant sur nos singularités, nous nous montrons telles que nous sommes et notre regard se place en contradiction des diktats de la société patriarcale.L’alternance entre les rôles de muses et de créatrices propose une vision égalitaire et une expérience sans domination.Oeuvrer ensemble pour une mise à nue dans son entièreté, avec ses vulnérabilités et sa puissance.Nos créations évoluent et sont en mouvement perpétuel, inspirées par le lien de sororité qui nous unit. Exposition du 4 juin au 10 juillet 2026 :Lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 (+ le 1er samedi du mois)et sur rendez-vous Vernissage jeudi 4 juin 2026 à partir de 18h
Mostra Galerie Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Mostra Galerie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes 4 mai 2026
- La Halqa (cercle conteur), Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 4 mai 2026
- Les premières photographie de Nantes, Archives de Nantes, Nantes 4 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes 5 mai 2026
- Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes 5 mai 2026