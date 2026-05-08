Saumur

Exposition photo du Photo Club Reflex de Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 15:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Découvrez l’exposition photo thème libre du Photo Club Reflex de Saumur ! Découvrez une diversité de regards et de créations.

Laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité des regards ! Le Photo Club Reflex de Saumur vous invite à découvrir son exposition sur le thème libre, une véritable invitation au voyage visuel où chaque image révèle une sensibilité unique.

Paysages, portraits, scènes de vie, instants insolites ou créations artistiques… chaque photographie est une fenêtre ouverte sur l’imaginaire et la créativité de nos membres. Une exposition éclectique qui promet de captiver tous les publics !

Depuis plus de 30 ans, le Photo Club Reflex de Saumur rassemble des passionnés de photographie, débutants comme confirmés. À travers ateliers, sorties et expositions, chacun développe son regard et partage son expérience dans une ambiance conviviale.

Si vous avez envie de rejoindre le club, venez participer à deux réunions d’essai gratuites !

Un rendez-vous incontournable pour explorer la photographie sous toutes ses formes !

PRECISIONS HORAIRES

Du mardi 2 au dimanche 7 juin 2026 de 15h à 19h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 08 49 11 saumurphotoclubreflex@gmail.com

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English :

Discover the Photo Club Reflex de Saumur’s free-themed photo exhibition! Discover a diversity of views and creations.

L’événement Exposition photo du Photo Club Reflex de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME