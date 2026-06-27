EXPOSITION PHOTO EN PLEIN AIR VIVE LE SPORT ! Saint-Père-en-Retz
EXPOSITION PHOTO EN PLEIN AIR VIVE LE SPORT ! Saint-Père-en-Retz samedi 27 juin 2026.
Saint-Père-en-Retz
EXPOSITION PHOTO EN PLEIN AIR VIVE LE SPORT !
Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16
Le parcours photo évolue et devient une exposition en plein air !
Cette année, pour permettre au plus grand nombre de découvrir le thème Vivre le sport ! , l’exposition s’invite dans des lieux stratégiques de passage.
Photos réalisées par l’association Imagin’Retz.
Vous pourrez ainsi l’admirer
sur la place du marché
au plan d’eau .
Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement EXPOSITION PHOTO EN PLEIN AIR VIVE LE SPORT ! Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin
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