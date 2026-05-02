exposition photo La cigogne noire Manufacture Royale La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

exposition photo La cigogne noire

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Exposition photos et vidéos de cigognes noires. Oiseaux emblématiques, rares, discrets présents dans la plaine des Vosges.

Cette exposition dans la Halle au charbon, met en lumière la présence rare et discrète de la Cigogne noire dans notre territoire, notamment sur les communes de Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt et Escles…

À travers des images, vidéos et témoignages captés sur le terrain, les organisateurs souhaitent faire découvrir la richesse écologique des paysages de ce secteur et sensibiliser le public à la nécessité de préserver cette espèce emblématique, indicatrice de la bonne santé de nos milieux naturels.

Une sensibilisation pour la protection de la biodiversité locale et la valorisation du patrimoine naturel de la Vôge.

Présence des bénévoles pour de plus amples explications et projection vidéoTout public

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Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 31 32 87 manufacture-royale@orange.fr

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English :

Photo and video exhibition of black storks. Emblematic, rare and discreet birds of the Vosges plain.

This exhibition in the Halle au charbon highlights the rare and discreet presence of the Black Stork in our region, particularly in the communes of Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt and Escles?

Through images, videos and testimonials captured in the field, the organizers hope to reveal the ecological richness of the landscapes in this area, and raise public awareness of the need to preserve this emblematic species, an indicator of the good health of our natural environments.

Raising awareness to protect local biodiversity and enhance the Vôge’s natural heritage.

Volunteers on hand for further explanations and video projection

L’événement exposition photo La cigogne noire La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION