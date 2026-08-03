Exposition photo La Nuit (1)Permanente 35, Place de la République Arles
lundi 3 août 2026 · 35, Place de la République · Arles
Informations pratiques
Arles
Exposition photo La Nuit (1)Permanente
Lundi 3 août 2026 de 19h à 21h.
Vernissage.
Du mardi 4 au dimanche 9 août 2026 de 10h à 19h. 35, Place de la République * Deuxième porte à gauche de la Billetterie des Rencontres de la photographie. Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03 21:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04
Quand le portrait se fait lumière.
Quand le papier se dessine
Au travers des ombres et des éclairs.
Une image, une silhouette, une ombre, une vie, enfin.
Odyssée intime et onirique, l’univers déployé se joue des codes du portrait traditionnel en transformant le visible en invisible, le vraisemblable en invraisemblable.
Clément Gascon, diplômé des Beaux-Arts de Marseille en 2023, vient ici mettre en lumière une certaine idée de l’intimité et de son histoire personnelle au travers de portraits non plus linéaires, mais portés par un souffle de vie et de liberté tout particulier, où la lumière devient sujet à la place du sujet. Ce travail remet en jeu la notion d’identité, de Soi et de l’Altérité.
Lors du vernissage et sur toute la durée de l’exposition, vous pourrez également profiter d’un studio de prise de vue où l’artiste vous initiera à sa technique, et vous enverra l’image ainsi captée !
À l’invitation du Club des Jumelages de la Ville d’Arles, venez partager le verre de l’amitié et l’apéritif, en association avec Biocoop Arles, le lundi 3 août à partir de 19h. .
35, Place de la République * Deuxième porte à gauche de la Billetterie des Rencontres de la photographie. Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 78 21 65 gascon.clement@gmail.com
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English :
“When the portrait becomes light.
When the paper takes shape
Through shadows and flashes of light.
An image, a silhouette, a shadow—a life, at last.”
L’événement Exposition photo La Nuit (1)Permanente Arles a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Arles
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