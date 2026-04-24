Exposition photo : « Lettres à Pauline » de Zsofia Pesovar et Maximilien Zamanski Pol-n Nantes
Exposition photo : « Lettres à Pauline » de Zsofia Pesovar et Maximilien Zamanski Pol-n Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 14:00 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Makiz’Art vous invite à découvrir les prémices du film « Lettres à Pauline » de Zsofia Pesovar et Maximilien Zamanski, retraçant les coulisses de la pièce « Une bouche dans la nuit » écrite par Jean D’Amérique et jouée par la Compagnie Rouge Delta.Cette exposition est présentée dans le cadre de l’évènement « RÉCITS SENSIBLES AUTOUR DE L’ESCLAVAGE » mêlant ateliers d’écriture et de courts-métrages (de 14h à 17h), restitution (18h) et concert (19h).Par Makiz’Art, en partenariat avec la Compagnie Rouge Delta
Pol-n Nantes 44000
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