Exposition photo numérique sur les 20 ans de La Brèche, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Exposition photo numérique sur les 20 ans de La Brèche Samedi 19 septembre, 10h00 La Brèche Manche

100 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition photo numérique :

Entrez dans le chapiteau de La Brèche pour découvrir un diaporama photo retraçant les différents moments qui ont rythmé la vie de La Brèche depuis 20 ans et les artistes accueillis.

La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.

Exposition photo numérique :

© La Brèche