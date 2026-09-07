Exposition photo « Paysages urbains du centre-ville d’Argenteuil en recomposition dans les années 1980 », Société Historique et archéologique d’Argenteuil et du Parisis, Argenteuil

samedi 19 septembre 2026 · Société Historique et archéologique d'Argenteuil et du Parisis · Argenteuil

Informations pratiques

Exposition photo « Paysages urbains du centre-ville d’Argenteuil en recomposition dans les années 1980 » 19 et 20 septembre Société Historique et archéologique d’Argenteuil et du Parisis Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition éphémère de photographies et d’un diaporama de photos amateurs sur la rénovation urbaine en centre-ville vers les années 1980, en visites libres accompagnées par des témoins de l’époque adhérents de la Shaap.

Société Historique et archéologique d’Argenteuil et du Parisis 12 rue Grégoire Collas 95100 ARGENTEUIL Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 06 81 03 60 41

Exposition photo « Paysages urbains du centre-ville d’Argenteuil en recomposition dans les années 1980 »

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