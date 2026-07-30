Exposition photo Steel Workers Square Robert Bigot Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Exposition photo Steel Workers

Square Robert Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-19

Photographe voyageur, T-Pics développe depuis plusieurs années un travail documentaire consacré aux femmes et aux hommes rencontrés au fil de ses voyages. Ses portraits privilégient la rencontre, la lumière sous toutes ses formes et l’émotion, avec une attention particulière portée à la beauté et à la dignité des personnes photographiées.

Réalisée au cœur d’une aciérie au Gujarat, en Inde, la série Steel Workers plonge dans un univers dans lequel la chaleur est insoutenable, le bruit assourdissant et la poussière omniprésente. Dans cet environnement d’une rare intensité, les ouvriers manipulent chaque jour la matière en fusion avec une précision remarquable.

Le regard du photographe se porte sur l’humain. Au-delà de la dureté des conditions de travail, ses portraits expriment la force, le courage et une dignité qui résiste à la rudesse du quotidien.

Dans le cadre des Soud’arts. .

Square Robert Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition photo Steel Workers

L’événement Exposition photo Steel Workers Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine