Exposition : photographies de concerts, La Luciole, Alençon

Informations pratiques

Exposition : photographies de concerts Samedi 19 septembre, 14h00 La Luciole Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine / Envers du décor / Entrée libre & Sur réservation

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Luciole vous ouvre grand ses portes ! Nous avons à cœur de faire découvrir notre lieu et l’envers du décor à toutes celles et ceux qui profitent de ce week-end national pour pousser les portes de lieux insolites. Que vous soyez passionné d’architecture, curieux de coulisses ou amoureux de musique, venez découvrir ce qui se cache derrière la scène.

Au programme de votre après-midi (14h – 18h) :

Exposition Photos & Rencontres : De 14h à 18h – Entrée libre. Découvrez une exposition exclusive dédiée aux photos de concerts prises entre nos murs. Nos photographes bénévoles seront présents pour échanger avec vous et vous raconter les coulisses et anecdotes de ces prises de vue si particulières, capteuses d’émotions brutes.

Le saviez-vous ?

Le bâtiment de La Luciole ne laisse personne indifférent. Grâce à son architecture atypique et audacieuse, notre salle est officiellement labellisée au titre du Patrimoine Contemporain Remarquable (anciennement label « Patrimoine du XXe siècle ») depuis 2008. Une raison de plus de venir l’admirer de plus près !

Le mot de la salle : On passe souvent devant La Luciole, on y vient pour vibrer le temps d’un concert, mais on connaît rarement les secrets de sa structure ou la vie de ses coulisses. Les Journées du Patrimoine sont le moment idéal pour vivre une visite privilégiée, humaine et conviviale. Pensez bien à réserver votre créneau horaire pour la visite guidée, les places partent vite !

La Luciole 171 route de Bretagne, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233328333 https://www.laluciole.org Scène de musiques actuelles, La Luciole a été créée en 1994 avec une salle de 300 places. Elle a été agrandie en 2008 avec une seconde salle de 700 places. Elle propose des concerts, des stages, des formations, des résidences, des répétitions et accueille des groupes.

Journées Européennes du Patrimoine / Envers du décor / Entrée libre & Sur réservation

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