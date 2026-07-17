Exposition photographique à l’église Saint-Pierre de Pau, Église Saint-Pierre, Pau

Informations pratiques

Exposition photographique à l’église Saint-Pierre de Pau 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Pyrénées-Atlantiques

Dans la limite des places disponibles. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photographique consacrée à l’église Saint-Pierre de Pau.

Labellisé « Architecture contemporaine remarquable », cet édifice fragile se distingue par une architecture novatrice.

L’exposition invite à découvrir son histoire, son évolution et son inscription dans l’environnement urbain, d’hier à aujourd’hui.

Église Saint-Pierre 2 avenue Robert Schuman, 64000 Pau, France Pau 64000 Dufau-Tourasse Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559842144 https://pau-monuments.pireneas.fr/v4/zoom_v4c.php?id=37

Exposition photographique église Saint-Pierre de Pau.

© Phot. Adrienne Barroche

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