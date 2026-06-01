Exposition photographique, Archives nationales du monde du travail, Roubaix

Exposition photographique 16 septembre – 31 décembre 2027 Archives nationales du monde du travail Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-16T09:00:00+02:00 – 2027-09-16T18:00:00+02:00

Fin : 2027-12-31T13:00:00+01:00 – 2027-12-31T18:00:00+01:00

Les Archives nationales du monde du travail présentent en septembre 2027 une exposition photographique autour de la mémoire des travailleurs immigrés dans la France industrielle du 20e siècle, à partir des portraits et dessins réalisés par la photographe roubaisienne Anouk Desury, et d’une sélection de photographies et de documents issue des fonds d’archives des ANMT, complétés par des dispositifs sonores et des actions de médiation.

Archives nationales du monde du travail Rond Point de l’Europe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France +33 (0)3 20 65 38 00 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut, fleuron

de l’industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT)

dépendent du ministère de la Culture.

Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les

archives d’acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats,

comités d’entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail.

Les fonds d’archives se composent non seulement de documents écrits, manuscrits ou

imprimés, mais aussi de photographies, d’affiches et autres documents sonores et

audiovisuels.

Pour valoriser les archives, l’établissement développe une riche programmation

événementielle à destination du grand public, du public scolaire, des professionnels de

l’histoire et du patrimoine et des amateurs de sorties culturelles : expositions temporaires,

ateliers pédagogiques, visites guidées, théâtre, conférences, projections…

Aujourd’hui, les ANMT conservent 50 km linéaires d’archives dans les 18 000 m² de

l’ancienne filature Motte-Bossut construite au cœur de Roubaix au début des années

1860. L’établissement dispose d’un espace d’exposition de 800 m² qui permet de mettre

en valeur les fonds d’archives conservés mais aussi d’accueillir des projets de création ou

d’exposition proposés par ses partenaires. Venir en transports en commun

Métro Ligne 2, Station « Eurotéléport » (solution la plus rapide et directe). Depuis les gares de Lille-Flandres ou Lille-Europe, prendre direction « C.H. Dron » et compter environ 25 minutes : les ANMT se trouvent à 1 mn de la station

Tramway Ligne R, station « Eurotéléport » (terminus)

V’Lille, station de vélos en libre accès « Eutotéléport »

Venir en voiture

Pour joindre le centre-ville de Roubaix : suivre les panneaux d’indication en direction du Centre commercial Mac Arthur Glen ou de E. Leclerc. Des parkings payants sont disponibles à proximité des ANMT (Gambetta : 352 places ; Lannoy : 698 places ; W. Churchill : 500 places).

Les Archives nationales du monde du travail présentent en septembre 2027 une exposition photographique autour de la mémoire des travailleurs immigrés dans la France industrielle du 20e siècle, à des…

© FRANMT 2007 9 981 Charbonnages de France – Photographie, Richert.