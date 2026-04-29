Roubaix

Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 09:00:00

fin : 2026-06-08 16:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Rue Jules Guesde

(de la rue de Tunis à la rue de Bouvines), les rues de Denain et Ma Campagne (de la rue Jules Guesde à la rue Decrême).

**Contact **

Arnaud MAZZUCATO

Hôtel de France

1 Grand’ Place

09 81 42 20 22

[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)

Du 01/05/26 au 01/06/26

Rue Jules Guesde

(de la rue de Tunis à la rue de Bouvines), les rues de Denain et Ma Campagne (de la rue Jules Guesde à la rue Decrême).

**Contact **

Arnaud MAZZUCATO

Hôtel de France

1 Grand’ Place

09 81 42 20 22

[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)

Du 01/05/26 au 01/06/26 .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 9 81 42 20 22 arnaud9467@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rue Jules Guesde

(from rue de Tunis to rue de Bouvines), rues de Denain and Ma Campagne (from rue Jules Guesde to rue Decrême).

**Contact:**

Arnaud MAZZUCATO

Hôtel de France

1 Grand? Place

09 81 42 20 22

[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)

From 01/05/26 to 01/06/26

L’événement Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme