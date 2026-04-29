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Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde Roubaix

Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde Roubaix lundi 8 juin 2026.

Adresse : Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Roubaix

Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 09:00:00
fin : 2026-06-08 16:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Rue Jules Guesde
(de la rue de Tunis à la rue de Bouvines), les rues de Denain et Ma Campagne (de la rue Jules Guesde à la rue Decrême).

**Contact **
Arnaud MAZZUCATO
Hôtel de France
1 Grand’ Place
09 81 42 20 22
[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)
Du 01/05/26 au 01/06/26
Rue Jules Guesde
(de la rue de Tunis à la rue de Bouvines), les rues de Denain et Ma Campagne (de la rue Jules Guesde à la rue Decrême).

**Contact **
Arnaud MAZZUCATO
Hôtel de France
1 Grand’ Place
09 81 42 20 22
[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)
Du 01/05/26 au 01/06/26   .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 9 81 42 20 22  arnaud9467@gmail.com

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English :

Rue Jules Guesde
(from rue de Tunis to rue de Bouvines), rues de Denain and Ma Campagne (from rue Jules Guesde to rue Decrême).

**Contact:**
Arnaud MAZZUCATO
Hôtel de France
1 Grand? Place
09 81 42 20 22
[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)
From 01/05/26 to 01/06/26

L’événement Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme

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