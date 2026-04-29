Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde Roubaix
Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde Roubaix lundi 8 juin 2026.
Roubaix
Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde
Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 09:00:00
fin : 2026-06-08 16:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Rue Jules Guesde
(de la rue de Tunis à la rue de Bouvines), les rues de Denain et Ma Campagne (de la rue Jules Guesde à la rue Decrême).
**Contact **
Arnaud MAZZUCATO
Hôtel de France
1 Grand’ Place
09 81 42 20 22
[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)
Du 01/05/26 au 01/06/26
Rue Jules Guesde
(de la rue de Tunis à la rue de Bouvines), les rues de Denain et Ma Campagne (de la rue Jules Guesde à la rue Decrême).
**Contact **
Arnaud MAZZUCATO
Hôtel de France
1 Grand’ Place
09 81 42 20 22
[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)
Du 01/05/26 au 01/06/26 .
Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 9 81 42 20 22 arnaud9467@gmail.com
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English :
Rue Jules Guesde
(from rue de Tunis to rue de Bouvines), rues de Denain and Ma Campagne (from rue Jules Guesde to rue Decrême).
**Contact:**
Arnaud MAZZUCATO
Hôtel de France
1 Grand? Place
09 81 42 20 22
[arnaud9467@gmail.com](mailto:arnaud9467@gmail.com)
From 01/05/26 to 01/06/26
L’événement Braderie & vide-grenier Rue Jules Guesde Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme
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