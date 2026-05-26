Le Blind-Test de La Dita Rosa, saison 5 spécial Mois des Fiertés Roubaix

Roubaix

Le Blind-Test de La Dita Rosa, saison 5 spécial Mois des Fiertés

7 rue du chemin de fer Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 22:30:00

Date(s) :

2026-06-11

⭐️Le Blind-Test de La Dita Rosa saison 5, spéciale Mois des Fiertés ️‍ ️‍⚧️✨⭐️

Juin, pour beaucoup rime avec fin d’année, préparation des congés d’été, pour d’autres c’est une page qui se tourne dans leurs carrière professionnelle mais pour nous, artistes drag, militants et autres personnes lgbt juin rime avec MOIS DES FIERTÉS, mois des revendications de nos droits et de nos existence, et autant le faire en musique !

–

Pour cette 5ème édition, je serais accompagné par @thedixonwilson, ce dragking wattrelosien a déjà été présent lors de l’édition précédente et qui a donné -beaucoup- de sa voix !

Mais qui dit Mois des fiertés, dit drag et qui dit drag dit que vous aurez une troisième artiste !

Elle m’a accompagné dans les début du Blindtest de La Dita Rosa, c’est évidement @ladolceluna_dq qui sera présente parmis nous pour vous donner une bonne dose de shade, de piquant et de frissons !

–

N’hésites plus, et réserves ta table dès maintenant en DM @les3tricoteurs pour célébrer comme il se doit le Mois des Fiertés à Roubaix ️‍ ️‍⚧️ !

✨La saison 5, spécial Mois des Fiertés du Blind- Test de La Dita Rosa c’est seulement le jeudi 11 Juin, de 20h00 à 22h30 !

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⭐️Le Blind-Test de La Dita Rosa saison 5, spéciale Mois des Fiertés ️‍ ️‍⚧️✨⭐️

Juin, pour beaucoup rime avec fin d’année, préparation des congés d’été, pour d’autres c’est une page qui se tourne dans leurs carrière professionnelle mais pour nous, artistes drag, militants et autres personnes lgbt juin rime avec MOIS DES FIERTÉS, mois des revendications de nos droits et de nos existence, et autant le faire en musique !

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Pour cette 5ème édition, je serais accompagné par @thedixonwilson, ce dragking wattrelosien a déjà été présent lors de l’édition précédente et qui a donné -beaucoup- de sa voix !

Mais qui dit Mois des fiertés, dit drag et qui dit drag dit que vous aurez une troisième artiste !

Elle m’a accompagné dans les début du Blindtest de La Dita Rosa, c’est évidement @ladolceluna_dq qui sera présente parmis nous pour vous donner une bonne dose de shade, de piquant et de frissons !

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N’hésites plus, et réserves ta table dès maintenant en DM @les3tricoteurs pour célébrer comme il se doit le Mois des Fiertés à Roubaix ️‍ ️‍⚧️ !

✨La saison 5, spécial Mois des Fiertés du Blind- Test de La Dita Rosa c’est seulement le jeudi 11 Juin, de 20h00 à 22h30 !

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7 rue du chemin de fer Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France laditarosapro@gmail.com

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English :

la Dita Rosa Blind-Test Season 5, Pride Month Special ????????????

June, for many, means the end of the year, the preparation of summer vacations, for others it’s the end of a page in their professional careers, but for us, drag artists, activists and other lgbt people, June means Pride Month, the month of demands for our rights and our existence, and we might as well do it to music ???!

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for this 5th edition, I’ll be accompanied by @thedixonwilson, a Wattrelosian drag artist who was already present at the previous edition, and who gave -lots- of his voice!

But when you say Mois des fiertés, you say drag, and when you say drag, you say you’re going to have a third artist!

she accompanied me in the early days of La Dita Rosa’s Blindtest, and of course @ladolceluna_dq will be there to give you a good dose of shade, spice and thrills!

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don’t hesitate, and reserve your table now on DM @les3tricoteurs to celebrate Pride Month in Roubaix ??????????? !

season 5 of La Dita Rosa?s special Pride Month Blind- Test is only on Thursday June 11, from 8:00 pm to 10:30 pm!

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L’événement Le Blind-Test de La Dita Rosa, saison 5 spécial Mois des Fiertés Roubaix a été mis à jour le 2026-05-22 par Hauts-de-France Tourisme