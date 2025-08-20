Animation jeunes publics Textile et matières Roubaix

Animation jeunes publics Textile et matières

23 rue de l'Espérance Roubaix

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

2026-06-07

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, **dès 4 ans**, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Textile et matières**

L’observation visuelle de pièces textiles des collections du musée jumelée à une approche tactile, sonore, voire olfactive, d’échantillons permet, en atelier, d’imaginer un objet fait de fils, de papiers, de feutre, de tissus noués, agrafés, enrobés.

23 rue de l'Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers, in parallel with the adult visit, an animation for accompanying children **from 4 years old**.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Textiles et matières**

Visual observation of textile pieces from the museum?s collections, combined with a tactile, sonic or even olfactory approach to samples, enables workshop participants to imagine an object made from threads, paper, felt, knotted, stapled or coated fabrics.

