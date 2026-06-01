Exposition photographique « Brumes », Vincent Ganaye, Le Jardin de l’Humus, Anould

Exposition photographique « Brumes », Vincent Ganaye 6 et 7 juin Le Jardin de l’Humus Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Cette année le jardin accueille l’exposition photographique « Brumes » de Vincent Ganaye.

Lumières subtiles, paysages des Hautes Vosges et jeux de brumes et de brouillards ajoutent leur magie au lieu.

14 tirages à découvrir au gré de la promenade dans le jardin.

Le Jardin de l’Humus rue Aragon 88650 Anould Anould 88650 Vosges Grand Est 0616717670 https://lejardindelhumus.wixsite.com/jdlh https://www.facebook.com/lejardindesgrillons/ Le Jardin de l’Humus est un jardin naturaliste, paysager et culturel, engagé dans la sauvegarde de la biodiversité selon une approche permacole. Il est doté d’un potager, d’un verger, de mixed-borders à l’anglaise, de plantes insolites.

Vous sont proposés des visites libres, guidées, des ateliers de formation sur le jardinage naturel, des événements culturels (exposition photographique, concerts de plein air, intervenants extérieurs…)

Le jardin s’engage à prendre soin de la terre et de l’humain dans sa globalité. Situé le long de la voie verte de la Haute-Meurthe. Stationnement possible sur le parking du Mille-Club devant l’entrée du jardin.

Accès facile et rapide en voiture par la départementale D 415, sur l’axe Nancy-Colmar

Cette année le jardin accueille l’exposition photographique « Brumes » de Vincent Ganaye.

Vincent Ganaye©