Informations à venir

Karen Assayag

Vernissage de l’exposition le mardi 14 octobre 2025 à 18h30.

La Fabrique de la Solidarité accueille l’exposition « Ce qu’il reste au fond de moi » de Karen Assayag au printemps 2026.

Du lundi 16 février 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-17T10:30:00+01:00

fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-02-17T09:30:00+02:00_2026-02-17T17:00:00+02:00;2026-02-18T09:30:00+02:00_2026-02-18T17:00:00+02:00;2026-02-19T09:30:00+02:00_2026-02-19T17:00:00+02:00;2026-02-20T09:30:00+02:00_2026-02-20T17:00:00+02:00;2026-02-24T09:30:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T09:30:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T09:30:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T09:30:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00;2026-03-03T09:30:00+02:00_2026-03-03T17:00:00+02:00;2026-03-04T09:30:00+02:00_2026-03-04T17:00:00+02:00;2026-03-05T09:30:00+02:00_2026-03-05T17:00:00+02:00;2026-03-06T09:30:00+02:00_2026-03-06T17:00:00+02:00;2026-03-10T09:30:00+02:00_2026-03-10T17:00:00+02:00;2026-03-11T09:30:00+02:00_2026-03-11T17:00:00+02:00;2026-03-12T09:30:00+02:00_2026-03-12T17:00:00+02:00;2026-03-13T09:30:00+02:00_2026-03-13T17:00:00+02:00;2026-03-17T09:30:00+02:00_2026-03-17T17:00:00+02:00;2026-03-18T09:30:00+02:00_2026-03-18T17:00:00+02:00;2026-03-19T09:30:00+02:00_2026-03-19T17:00:00+02:00;2026-03-20T09:30:00+02:00_2026-03-20T17:00:00+02:00;2026-03-24T09:30:00+02:00_2026-03-24T17:00:00+02:00;2026-03-25T09:30:00+02:00_2026-03-25T17:00:00+02:00;2026-03-26T09:30:00+02:00_2026-03-26T17:00:00+02:00;2026-03-27T09:30:00+02:00_2026-03-27T17:00:00+02:00;2026-03-31T09:30:00+02:00_2026-03-31T17:00:00+02:00;2026-04-01T09:30:00+02:00_2026-04-01T17:00:00+02:00;2026-04-02T09:30:00+02:00_2026-04-02T17:00:00+02:00;2026-04-03T09:30:00+02:00_2026-04-03T17:00:00+02:00;2026-04-07T09:30:00+02:00_2026-04-07T17:00:00+02:00;2026-04-08T09:30:00+02:00_2026-04-08T17:00:00+02:00;2026-04-09T09:30:00+02:00_2026-04-09T17:00:00+02:00;2026-04-10T09:30:00+02:00_2026-04-10T17:00:00+02:00;2026-04-14T09:30:00+02:00_2026-04-14T17:00:00+02:00;2026-04-15T09:30:00+02:00_2026-04-15T17:00:00+02:00;2026-04-16T09:30:00+02:00_2026-04-16T17:00:00+02:00;2026-04-17T09:30:00+02:00_2026-04-17T17:00:00+02:00;2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T09:30:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00;2026-04-28T09:30:00+02:00_2026-04-28T17:00:00+02:00;2026-04-29T09:30:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00;2026-04-30T09:30:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00;2026-05-01T09:30:00+02:00_2026-05-01T17:00:00+02:00;2026-05-05T09:30:00+02:00_2026-05-05T17:00:00+02:00;2026-05-06T09:30:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00;2026-05-07T09:30:00+02:00_2026-05-07T17:00:00+02:00;2026-05-08T09:30:00+02:00_2026-05-08T17:00:00+02:00;2026-05-12T09:30:00+02:00_2026-05-12T17:00:00+02:00;2026-05-13T09:30:00+02:00_2026-05-13T17:00:00+02:00;2026-05-14T09:30:00+02:00_2026-05-14T17:00:00+02:00;2026-05-15T09:30:00+02:00_2026-05-15T17:00:00+02:00;2026-05-19T09:30:00+02:00_2026-05-19T17:00:00+02:00;2026-05-20T09:30:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00;2026-05-21T09:30:00+02:00_2026-05-21T17:00:00+02:00;2026-05-22T09:30:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00;2026-05-26T09:30:00+02:00_2026-05-26T17:00:00+02:00;2026-05-27T09:30:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00;2026-05-28T09:30:00+02:00_2026-05-28T17:00:00+02:00;2026-05-29T09:30:00+02:00_2026-05-29T17:00:00+02:00;2026-06-02T09:30:00+02:00_2026-06-02T17:00:00+02:00;2026-06-03T09:30:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00;2026-06-04T09:30:00+02:00_2026-06-04T17:00:00+02:00;2026-06-05T09:30:00+02:00_2026-06-05T17:00:00+02:00;2026-06-09T09:30:00+02:00_2026-06-09T17:00:00+02:00;2026-06-10T09:30:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00;2026-06-11T09:30:00+02:00_2026-06-11T17:00:00+02:00;2026-06-12T09:30:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00;2026-06-16T09:30:00+02:00_2026-06-16T17:00:00+02:00;2026-06-17T09:30:00+02:00_2026-06-17T17:00:00+02:00;2026-06-18T09:30:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00;2026-06-19T09:30:00+02:00_2026-06-19T17:00:00+02:00;2026-06-23T09:30:00+02:00_2026-06-23T17:00:00+02:00;2026-06-24T09:30:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00;2026-06-25T09:30:00+02:00_2026-06-25T17:00:00+02:00;2026-06-26T09:30:00+02:00_2026-06-26T17:00:00+02:00;2026-06-30T09:30:00+02:00_2026-06-30T17:00:00+02:00;2026-07-01T09:30:00+02:00_2026-07-01T17:00:00+02:00;2026-07-02T09:30:00+02:00_2026-07-02T17:00:00+02:00;2026-07-03T09:30:00+02:00_2026-07-03T17:00:00+02:00;2026-07-07T09:30:00+02:00_2026-07-07T17:00:00+02:00;2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-09T09:30:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00;2026-07-10T09:30:00+02:00_2026-07-10T17:00:00+02:00;2026-07-14T09:30:00+02:00_2026-07-14T17:00:00+02:00;2026-07-15T09:30:00+02:00_2026-07-15T17:00:00+02:00;2026-07-16T09:30:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00;2026-07-17T09:30:00+02:00_2026-07-17T17:00:00+02:00;2026-07-21T09:30:00+02:00_2026-07-21T17:00:00+02:00;2026-07-22T09:30:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00;2026-07-23T09:30:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00;2026-07-24T09:30:00+02:00_2026-07-24T17:00:00+02:00;2026-07-28T09:30:00+02:00_2026-07-28T17:00:00+02:00;2026-07-29T09:30:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00;2026-07-30T09:30:00+02:00_2026-07-30T17:00:00+02:00;2026-07-31T09:30:00+02:00_2026-07-31T17:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8, rue de la Banque 75002 Paris

fabrique-solidarite@paris.fr https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite



Afficher la carte du lieu La Fabrique de la Solidarité et trouvez le meilleur itinéraire

