AGENDA · Chazey-sur-Ain
Exposition photographique et vidéo, Château, Chazey-sur-Ain
samedi 19 septembre 2026 · Château · Chazey-sur-Ain
Informations pratiques
Exposition photographique et vidéo 19 et 20 septembre Château Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Exposition de photographies anciennes de la commune de Chazey-sur-Ain et projections de video sur l’histoire du château.
Château 302 Rte de Rignieu, 01150 Chazey-sur-Ain, France Chazey-sur-Ain 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474619640 http://www.cc-plainedelain.fr
Exposition de photographies anciennes de la commune de Chazey-sur-Ain et projections de video sur l’histoire du château.
©Martine Lucisine
À voir aussi à Chazey-sur-Ain (Ain)
- Salon d’Artisanat d’Art, Château, Chazey-sur-Ain 19 septembre 2026
- Visites guidées gratuites du Château, Château, Chazey-sur-Ain 19 septembre 2026
- [CONFÉRENCE] Les ordres du Temple et de l’Hôpital dans les villes de la chrétienté latine, Amphithéâtre de la comcom de la Plaine de l’Ain, Chazey-sur-Ain 17 octobre 2026