Exposition photographique FIAP Paris Paris
jeudi 3 septembre 2026 · FIAP Paris · Paris
Informations pratiques
Le FIAP Paris vous invite à découvrir « Fénéstrou », une exposition photographique de Mathilde Pommier, présentée du 3 septembre au 3 novembre 2026.
À travers des clichés réalisés en Corrèze, à Paris, au Maroc, à Porto ou à Londres, cette exposition propose un regard sensible sur le quotidien, les liens humains, la transmission et les générations. Chaque photographie devient une véritable « petite fenêtre » ouverte sur l’autre, invitant à découvrir ce qui nous rapproche au-delà des frontières.
Vernissage le jeudi 3 septembre à 18h30.
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Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
» Fénéstrou » : une exposition photographique où chaque image devient une fenêtre ouverte sur l’autre et sur le monde.
Le jeudi 03 septembre 2026
de 18h30 à 21h00
Du jeudi 03 septembre 2026 au mardi 03 novembre 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-03T21:30:00+02:00
fin : 2026-11-04T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-09-03T18:30:00+02:00_2026-09-03T21:00:00+02:00
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr
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