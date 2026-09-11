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Exposition photographique Les chemins du silence Espace culturel du Pays de Nay Nay

vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay

Exposition photographique Les chemins du silence Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Espace culturel du Pays de Nay
Adresse
26 Place du Marcadieu
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Nay

Exposition photographique Les chemins du silence

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-18

Par Maryse Bonnemasou
Les chemins du silence explore comment la maladie transforme la perception du temps, imposant une cadence d’attente et d’incertitude. Le regard s’aiguise, redécouvrant la beauté discrète du monde lumière, paysages, silence. Les photographies, nées de promenades, captent cet éveil et invitent à ralentir, à voir autrement. Le noir et blanc, loin de supprimer la couleur, révèle la lumière, métaphore de la résilience. L’exposition célèbre la connexion à la vie, même dans le silence et l’épreuve.   .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture@paysdenay.fr

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English : Exposition photographique Les chemins du silence

L’événement Exposition photographique Les chemins du silence Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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