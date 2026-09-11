Exposition photographique Les chemins du silence Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Exposition photographique Les chemins du silence

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-18

Par Maryse Bonnemasou

Les chemins du silence explore comment la maladie transforme la perception du temps, imposant une cadence d’attente et d’incertitude. Le regard s’aiguise, redécouvrant la beauté discrète du monde lumière, paysages, silence. Les photographies, nées de promenades, captent cet éveil et invitent à ralentir, à voir autrement. Le noir et blanc, loin de supprimer la couleur, révèle la lumière, métaphore de la résilience. L’exposition célèbre la connexion à la vie, même dans le silence et l’épreuve. .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Exposition photographique Les chemins du silence

L’événement Exposition photographique Les chemins du silence Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay