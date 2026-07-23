Exposition photographique : rénovation du Manoir « VIÉ », Les jardins d’Arcadie, Bergerac

Informations pratiques

Exposition photographique : rénovation du Manoir « VIÉ » 18 et 19 septembre Les jardins d’Arcadie Dordogne

Gratuit. Nombre de places limité à 10 personnes. Durée 45 mn. Appeler pour réserver au 05 19 08 36 80 ou par mail à bergerac@jardins-arcadie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Le manoir Vié est un édifice emblématique de Bergerac. Situé en cœur de ville, il est resté à l’abandon pendant plusieurs années avant d’être squatté, puis vendu aux enchères.

Aujourd’hui réhabilité, il a retrouvé toute sa superbe et constitue désormais la pièce maîtresse d’une résidence services seniors. Les architectes ont su composer avec les contraintes du terrain et du bâtiment, tout en respectant les prescriptions des Architectes des Bâtiments de France.

Les jardins d’Arcadie 22, rue du Pont Saint Jean, 24100 BERGERAC Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 19 08 36 80 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-bergerac [{« owner »: {« uid »: 686106, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-23T15:15:26.408Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Contacter l’accueil de la ru00e9sidence au 05 19 08 36 80 », « eventDuration »: 45, « bookingContact »: « bergerac@jardins-arcadie.fr », « response »: {« passId »: 429369639, « isPending »: false, « addressId »: 939060}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-23T15:15:25.676Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2475438, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-23T15:15:25.766Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 479083311, « id »: 1}, {« passId »: 479083312, « id »: 2}, {« passId »: 479083313, « id »: 3}, {« passId »: 479083314, « id »: 4}, {« passId »: 479083315, « id »: 5}, {« passId »: 479083316, « id »: 6}, {« passId »: 479083317, « id »: 7}, {« passId »: 479083318, « id »: 8}, {« passId »: 479083319, « id »: 9}, {« passId »: 479083320, « id »: 10}, {« passId »: 479083321, « id »: 11}, {« passId »: 479083322, « id »: 12}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789718400000, « id »: 1}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789722000000, « id »: 2}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789724700000, « id »: 3}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789732800000, « id »: 4}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789740000000, « id »: 5}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789736400000, « id »: 6}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 7}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 8}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789811100000, « id »: 9}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 10}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 11}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789740000000, « id »: 12}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-23T15:15:26.407Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429369639 »}] La « Maison Vié » était connue de tous les bergeracois.

Son propriétaire , marchand de bestiaux régional, connaissait les éleveurs et agriculteurs de de toute la région.

Ce manoir a eu des jours fastes puis a été laissé à l’abandon, squatté, détruit….Puis racheté , réhabilité, et transformé. Désormais c’est une résidence services séniors avec un parc intérieur sur lequel ont été conservés des arbres classés.

Le Manoir a été réhabilité dans les règles de l’Art et en respectant le cahier des charges des Bâtiments de France. La navette de ville passe devant la résidence, le parking Bellegarde est à environ 200m, il y a également le parking côté boulevard Beausoleil.

Accès PMR.

Le « Manoir VIÉ » est un manoir emblématique de Bergerac.

©lesjardinsd’arcadie