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Œuvre du café | Les berges de la Dordogne Rue Albert Garrigat Bergerac

mardi 8 septembre 2026 · Rue Albert Garrigat · Bergerac

Œuvre du café | Les berges de la Dordogne Rue Albert Garrigat Bergerac

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Rue Albert Garrigat
Adresse
Quai Garrigat
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Bergerac

Œuvre du café | Les berges de la Dordogne

Rue Albert Garrigat Quai Garrigat Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 13:00:00
fin : 2026-09-08 13:30:00

Date(s) :
2026-09-08

Trait d’union entre la rivière et la ville, les berges de la Dordogne offrent aux Bergeracois un vaste espace naturel, façonné par les eaux et les hommes. En compagnie du responsable des espaces paysagers de la mairie, les participants découvriront le rôle des berges et leur gestion.

Gratuit, réservation conseillée   .

Rue Albert Garrigat Quai Garrigat Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 

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English : Œuvre du café | Les berges de la Dordogne

L’événement Œuvre du café | Les berges de la Dordogne Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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