Œuvre du café | Les berges de la Dordogne Rue Albert Garrigat Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Œuvre du café | Les berges de la Dordogne

Rue Albert Garrigat Quai Garrigat Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 13:00:00

fin : 2026-09-08 13:30:00

Date(s) :

2026-09-08

Trait d’union entre la rivière et la ville, les berges de la Dordogne offrent aux Bergeracois un vaste espace naturel, façonné par les eaux et les hommes. En compagnie du responsable des espaces paysagers de la mairie, les participants découvriront le rôle des berges et leur gestion.

Gratuit, réservation conseillée .

Rue Albert Garrigat Quai Garrigat Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13

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English : Œuvre du café | Les berges de la Dordogne

L’événement Œuvre du café | Les berges de la Dordogne Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides