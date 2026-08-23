Œuvre du café | Les berges de la Dordogne Rue Albert Garrigat Bergerac
mardi 8 septembre 2026 · Rue Albert Garrigat · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Œuvre du café | Les berges de la Dordogne
Rue Albert Garrigat Quai Garrigat Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 13:00:00
fin : 2026-09-08 13:30:00
Date(s) :
2026-09-08
Trait d’union entre la rivière et la ville, les berges de la Dordogne offrent aux Bergeracois un vaste espace naturel, façonné par les eaux et les hommes. En compagnie du responsable des espaces paysagers de la mairie, les participants découvriront le rôle des berges et leur gestion.
Gratuit, réservation conseillée .
Rue Albert Garrigat Quai Garrigat Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13
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English : Œuvre du café | Les berges de la Dordogne
L’événement Œuvre du café | Les berges de la Dordogne Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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