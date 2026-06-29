Micro Folie de la Cab | Collection Pays de la Loire Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac
mercredi 26 août 2026 · Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Micro Folie de la Cab | Collection Pays de la Loire
Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Collection réalisée grâce à une collaboration étroite entre les équipes de La Villette et la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, en s’appuyant sur un vaste réseau de partenaires, qui représente 39 institutions de la région.
Elle offre un regard large sur les trésors culturels et patrimoniaux de cette région et met notamment l’accent sur l’art contemporain et l’art vivant à travers des captations de concerts, de danse et de théâtre. .
Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91
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English : Micro Folie de la Cab | Collection Pays de la Loire
L’événement Micro Folie de la Cab | Collection Pays de la Loire Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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