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Atelier de fabrication de savons Savonnia Bergerac

vendredi 28 août 2026 · Savonnia · Bergerac

Atelier de fabrication de savons Savonnia Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Savonnia
Adresse
9 rue du grand puits
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif

Bergerac

Atelier de fabrication de savons

Savonnia 9 rue du grand puits Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Atelier de fabrication de savons
Découverte de la saponification à froid et fabrication de savons. Les participants repartent avec environ 500g de savon.
40 €/pers. Durée 1h30-2h. Sur réservation, places limitées.
15h, 9 rue du grand puits
Savonnia 06 52 24 63 07 / info@savonnia.com   .

Savonnia 9 rue du grand puits Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07  info@savonnia.com

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English : Atelier de fabrication de savons

L’événement Atelier de fabrication de savons Bergerac a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord

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