Repas sur le pont | Bergerac Bergerac
Repas sur le pont | Bergerac Bergerac dimanche 30 août 2026.
Bergerac
Repas sur le pont | Bergerac
Le Vieux Pont de Bergerac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 19:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le traditionnel rendez-vous annuel de fin d’été Repas sur le Pont ! se tiendra le samedi 30 Août sur le Vieux Pont de Bergerac à partir de 19h00.
Apportez votre panier de repas à ce diner et partagez un moment convivial, gratuit et ouvert à tous.
Cette festivité vous est organisée par l’ASSOCIATION MADELEINE des habitants du quartier du Faubourg, sur la rive gauche de Bergerac.
Le Vieux Pont sera exceptionnellement fermé à la circulation.
Stationnement gratuit rive droite Avenue Albert Garrigat . .
Le Vieux Pont de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 73 08 29 amadeleinebergerac@gmail.com
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English : Repas sur le pont | Bergerac
L’événement Repas sur le pont | Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides