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Repas sur le pont | Bergerac Bergerac

Repas sur le pont | Bergerac Bergerac

Repas sur le pont | Bergerac Bergerac dimanche 30 août 2026.

Adresse : Le Vieux Pont de Bergerac

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bergerac

Repas sur le pont | Bergerac

Le Vieux Pont de Bergerac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 19:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Le traditionnel rendez-vous annuel de fin d’été Repas sur le Pont ! se tiendra le samedi 30 Août sur le Vieux Pont de Bergerac à partir de 19h00.
Apportez votre panier de repas à ce diner et partagez un moment convivial, gratuit et ouvert à tous.
Cette festivité vous est organisée par l’ASSOCIATION MADELEINE des habitants du quartier du Faubourg, sur la rive gauche de Bergerac.

Le Vieux Pont sera exceptionnellement fermé à la circulation.
Stationnement gratuit rive droite Avenue Albert Garrigat .   .

Le Vieux Pont de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 73 08 29  amadeleinebergerac@gmail.com

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English : Repas sur le pont | Bergerac

L’événement Repas sur le pont | Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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