Bergerac

Repas sur le pont | Bergerac

Le Vieux Pont de Bergerac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 19:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le traditionnel rendez-vous annuel de fin d’été Repas sur le Pont ! se tiendra le samedi 30 Août sur le Vieux Pont de Bergerac à partir de 19h00.

Apportez votre panier de repas à ce diner et partagez un moment convivial, gratuit et ouvert à tous.

Cette festivité vous est organisée par l’ASSOCIATION MADELEINE des habitants du quartier du Faubourg, sur la rive gauche de Bergerac.

Le Vieux Pont sera exceptionnellement fermé à la circulation.

Stationnement gratuit rive droite Avenue Albert Garrigat . .

Le Vieux Pont de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 73 08 29 amadeleinebergerac@gmail.com

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English : Repas sur le pont | Bergerac

L’événement Repas sur le pont | Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides