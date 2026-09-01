Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales Centre d’art de la photographie Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales

Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Que la nature est belle ! Mais si fragile aussi… Les petits artistes sont conviés à un atelier de croquis nature et aquarelle, pour célébrer et regarder la nature qui nous entoure.

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans, accompagnés.

Gratuit et sur réservation.

Au Centre d’Art de la photographie de Bergerac, l’artiste Mélissa Boucher Morales animera un atelier cyanotype: un procédé photographique ancien produisant des images d’un bleu profond au contact de la lumière.

Atelier pour enfants de 7 à 12 ans.

Gratuit, sur réservation. .

Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

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English : Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales

Nature is so beautiful! But so fragile too… Little artists are invited to a nature and watercolor sketching workshop, to celebrate and look at the nature that surrounds us.

Workshop for accompanied children aged 6 to 12.

Free and by reservation.

L’événement Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales Bergerac a été mis à jour le 2026-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides