Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales Centre d’art de la photographie Bergerac
mercredi 9 septembre 2026 · Centre d'art de la photographie · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales
Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Que la nature est belle ! Mais si fragile aussi… Les petits artistes sont conviés à un atelier de croquis nature et aquarelle, pour célébrer et regarder la nature qui nous entoure.
Atelier pour enfants de 6 à 12 ans, accompagnés.
Gratuit et sur réservation.
Au Centre d’Art de la photographie de Bergerac, l’artiste Mélissa Boucher Morales animera un atelier cyanotype: un procédé photographique ancien produisant des images d’un bleu profond au contact de la lumière.
Atelier pour enfants de 7 à 12 ans.
Gratuit, sur réservation. .
Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr
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English : Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales
Nature is so beautiful! But so fragile too… Little artists are invited to a nature and watercolor sketching workshop, to celebrate and look at the nature that surrounds us.
Workshop for accompanied children aged 6 to 12.
Free and by reservation.
L’événement Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales Bergerac a été mis à jour le 2026-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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