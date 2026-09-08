Atelier d’écriture Place du Feu Bergerac
jeudi 10 septembre 2026 · Place du Feu · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Atelier d’écriture
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
En lien avec le projet consacré au matrimoine et à la place des femmes dans les magasins de tabacs et tabaculture, le collectif Elles disent guide les participant.e.s dans l’écriture et la mise en voix des textes.
Gratuit, sur inscription. .
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Œuvre du café | Les berges de la Dordogne Rue Albert Garrigat Bergerac 8 septembre 2026
- Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales Centre d’art de la photographie Bergerac 9 septembre 2026
- Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba Cinéma Le Cyrano Bergerac 10 septembre 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque Bergerac 11 septembre 2026
- Soirée rouge Quai Cyrano Bergerac 11 septembre 2026