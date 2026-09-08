Atelier d’écriture Place du Feu Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Atelier d’écriture

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

En lien avec le projet consacré au matrimoine et à la place des femmes dans les magasins de tabacs et tabaculture, le collectif Elles disent guide les participant.e.s dans l’écriture et la mise en voix des textes.

Gratuit, sur inscription. .

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides