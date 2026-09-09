Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba Cinéma Le Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Espagne 1h58 sorti le 28/01/26

Œuvre profondément émouvante, qui évoque

doucement le temps qui passe, l’amour, ce qu’il reste

des premières fois et aussi des moments douloureux. .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

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English : Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba

L’événement Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides