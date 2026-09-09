Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba Cinéma Le Cyrano Bergerac
jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma Le Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Espagne 1h58 sorti le 28/01/26
Œuvre profondément émouvante, qui évoque
doucement le temps qui passe, l’amour, ce qu’il reste
des premières fois et aussi des moments douloureux. .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba
L’événement Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Atelier pour artistes en herbe | Cyanotype avec l’artiste Mélissa Boucher Morales Centre d’art de la photographie Bergerac 9 septembre 2026
- Atelier d’écriture Place du Feu Bergerac 10 septembre 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque Bergerac 11 septembre 2026
- Soirée rouge Quai Cyrano Bergerac 11 septembre 2026
- La Micro-Folie de la CAB | Projection dance avec la ville La Micro-Folie de la CAB Bergerac 12 septembre 2026