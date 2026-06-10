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Exposition photographique Saint-Bonnet-de-Bellac

Exposition photographique Saint-Bonnet-de-Bellac

Exposition photographique Saint-Bonnet-de-Bellac dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 87300 Saint-Bonnet-de-Bellac

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Bonnet-de-Bellac

Exposition photographique

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-13

Exposition de photos et livres de M. DELAGNIER Alexis, en sa présence, à l’occasion de la commémoration du 14 juillet, pour vous faire découvrir quelques clichés de la campagne préservée de St Bonnet de Bellac et de ses alentours.   .

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   alexisdelagnier@gmail.com

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English : Exposition photographique

L’événement Exposition photographique Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres de Limousin

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