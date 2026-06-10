Exposition photographique Saint-Bonnet-de-Bellac
Exposition photographique Saint-Bonnet-de-Bellac dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Bonnet-de-Bellac
Exposition photographique
Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-13
Exposition de photos et livres de M. DELAGNIER Alexis, en sa présence, à l’occasion de la commémoration du 14 juillet, pour vous faire découvrir quelques clichés de la campagne préservée de St Bonnet de Bellac et de ses alentours. .
Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine alexisdelagnier@gmail.com
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English : Exposition photographique
L’événement Exposition photographique Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres de Limousin
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