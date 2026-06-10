Saint-Bonnet-de-Bellac

Exposition photographique

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13

Exposition de photos et livres de M. DELAGNIER Alexis, en sa présence, à l’occasion de la commémoration du 14 juillet, pour vous faire découvrir quelques clichés de la campagne préservée de St Bonnet de Bellac et de ses alentours. .

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine alexisdelagnier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photographique

L’événement Exposition photographique Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres de Limousin