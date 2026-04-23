Exposition photographique Souvenirs de la Balade du facteur Hall de PMA Montbéliard

Montbéliard

Exposition photographique Souvenirs de la Balade du facteur

Hall de PMA 8 Avenue des Alliés Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-11

Exposition photographique Souvenirs de la Balade du facteur

Le service patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération vous propose de découvrir une exposition de photographies dans le hall de l’Agglomération.

Réalisés par Sandrine, ces clichés ont été pris lors de la Balade du facteur en septembre 2025. Ils capturent des instants de vie, des paysages et l’ambiance singulière de cette sortie devenue un rendez-vous apprécié.

Une invitation à (re)vivre cette balade à travers le regard sensible de la photographe. .

Hall de PMA 8 Avenue des Alliés Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr

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English : Exposition photographique Souvenirs de la Balade du facteur

L’événement Exposition photographique Souvenirs de la Balade du facteur Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD