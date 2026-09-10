Exposition photographique sur les métiers des archives, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales De La Seine-Saint-Denis · Bobigny
Informations pratiques
Exposition photographique sur les métiers des archives 19 et 20 septembre Archives départementales De La Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Se posant en observateur des administrations locales, départementales, régionales et nationales, le photographe Oliver Culmann questionne des métiers, des missions et des gestes. Vous découvrirez à travers cette exposition comment son regard photographique s’est posé sur le travail mené au quotidien par les archivistes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Archives départementales De La Seine-Saint-Denis 2 Rue des Coquetiers, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Exposition photographique par Oliver Culmann
© Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
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