Exposition photos Claude Lacoste Rue Saint Laurent Ornans
mercredi 2 septembre 2026 · Rue Saint Laurent · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Exposition photos Claude Lacoste
Rue Saint Laurent Galerie du bord de Loue Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-14 19:00:00
Date(s) :
2026-09-02
L’exposition comporte des photos de paysages, des compositions abstraites de flous, des multi-expositions qui donnent naissance à des effets graphiques. .
Rue Saint Laurent Galerie du bord de Loue Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 68 55 99 claudelacoste25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition photos Claude Lacoste
L’événement Exposition photos Claude Lacoste Ornans a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Ornans (Doubs)
- Découverte du Kayak Base de Loisirs Akila Ornans 4 août 2026
- Et si nous dansions à la rencontre des animaux ? Musée Courbet Ornans 6 août 2026
- Pieds Libres une femme autour du monde L’îlot magasin, café, cantine Ornans 8 août 2026
- Concert Sidney Balsalobre “Chanson a` la franc¸aise” L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 8 août 2026
- Destination bien-être Atelier de Journal Créatif® L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 9 août 2026