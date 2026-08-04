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Exposition photos Claude Lacoste Rue Saint Laurent Ornans

mercredi 2 septembre 2026 · Rue Saint Laurent · Ornans

Exposition photos Claude Lacoste Rue Saint Laurent Ornans

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Saint Laurent
Adresse
Galerie du bord de Loue
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Exposition photos Claude Lacoste

Rue Saint Laurent Galerie du bord de Loue Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-14 19:00:00

Date(s) :
2026-09-02

L’exposition comporte des photos de paysages, des compositions abstraites de flous, des multi-expositions qui donnent naissance à des effets graphiques.   .

Rue Saint Laurent Galerie du bord de Loue Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 68 55 99  claudelacoste25@gmail.com

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English : Exposition photos Claude Lacoste

L’événement Exposition photos Claude Lacoste Ornans a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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