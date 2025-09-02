Exposition photos, Découvrez L’Aiguillon-la-Presqu’Île en couleurs

12 Avenue Côte de Lumière L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Ancre & Bureau se transforme en salle d’exposition éphémère

Frédéric est tombé tout petit dans la photo.

Il transforme très tôt sa passion en vocation

Enfant, il passe ses vacances à La Faute-sur-mer depuis 1964.

Proche de la nature, il marche, observe, attend.

Dunes, plages, forêts, ports, digues, la pointe d’Arçay…

Il arpente les paysages fautais et aiguillonnais, appareil en main, toujours à l’écoute de ses émotions.

Son regard capte l’instant juste, celui qui raconte l’âme d’un lieu sans un mot.

Retrouvez les portraits de ses amis entre 1967 et 1970 .

Lors de cette exposition, laissez-vous porter par la balade au fil des paysages, puis savourez la ballade poétique de Frédéric.

Une expo pleine de surprises et d’émotions t’attend le 4 avril 2026 à ANCRE & BUREAU, lieu d’exposition éphémère.

Entrée libre, viens vibrer avec nous ! ??

#ExpoPhoto #ArtLocal #Couleurs #lafautesurmer #l’aiguillonlapresquile #coworking

Si vous souhaitez exposer, contactez-nous .

12 Avenue Côte de Lumière L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 39 03 27 contact@ancrebureau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ancre & Bureau transforms into an ephemeral showroom

L’événement Exposition photos, Découvrez L’Aiguillon-la-Presqu’Île en couleurs L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud