Exposition photos, Découvrez L’Aiguillon-la-Presqu’Île en couleurs L’Aiguillon-la-Presqu’île

Exposition photos, Découvrez L’Aiguillon-la-Presqu’Île en couleurs
12 Avenue Côte de Lumière L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 18:30:00
2026-04-04
Ancre & Bureau se transforme en salle d’exposition éphémère
Frédéric est tombé tout petit dans la photo.
Il transforme très tôt sa passion en vocation
Enfant, il passe ses vacances à La Faute-sur-mer depuis 1964.
Proche de la nature, il marche, observe, attend.
Dunes, plages, forêts, ports, digues, la pointe d’Arçay…
Il arpente les paysages fautais et aiguillonnais, appareil en main, toujours à l’écoute de ses émotions.
Son regard capte l’instant juste, celui qui raconte l’âme d’un lieu sans un mot.
Retrouvez les portraits de ses amis entre 1967 et 1970 .
Lors de cette exposition, laissez-vous porter par la balade au fil des paysages, puis savourez la ballade poétique de Frédéric.
Une expo pleine de surprises et d’émotions t’attend le 4 avril 2026 à ANCRE & BUREAU, lieu d’exposition éphémère.
Entrée libre, viens vibrer avec nous ! ??
Si vous souhaitez exposer, contactez-nous .
12 Avenue Côte de Lumière L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 39 03 27 contact@ancrebureau.com
English :
Ancre & Bureau transforms into an ephemeral showroom
