Exposition photos des savoirs oubliés de Sauveterre-la-Lémance, École élémentaire, Sauveterre-la-Lémance

Informations pratiques

Exposition photos des savoirs oubliés de Sauveterre-la-Lémance 19 et 20 septembre École élémentaire Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Sauveterre-la-Lémance il y a 40 ans… ou presque

Monique Lacroix vous offre son magnifique témoignage photographique des savoirs oubliés de la commune de Sauveterre-la-Lémance, dans le Lot-et-Garonne.

Voici son histoire :

« Auparavant j’étais institutrice dans un village de 250 habitants, au bout de 36 ans il avait perdu toute ruralité.

Dans les années 1980, nous trouvons une maison qui nous plait à Sauveterre : la Maison du Brassier. Quand nous nous sommes aperçus que le savoir-faire, la solidarité et la vie paysanne étaient toujours présents, au quotidien, j’ai mitraillé le plus possible toutes ces images qui témoignent, avec l’arrière pensée que tout cela, un jour, allait disparaître.

C’était il y a 40 ans… ou presque.

École élémentaire 53 chemin des Écoles, 47500 Sauveterre-la-Lémance Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Sauveterre-la-Lémance il y a 40 ans… ou presque

©Monique Lacroix