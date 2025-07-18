Informations pratiques

Lapoutroie

Exposition photos d’Hervé Prat

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-15 11:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Hervé Prat dévoile sa passion pour les ports à travers des photographies authentiques, capturant l’âme du monde maritime, des paysages et du patrimoine.

Naturellement attiré par le monde fascinant des ports, de l’eau de mer dans les veines, Hervé Prat est un chasseur d’images amateur depuis son plus jeune âge.

Arpenter les quais, quêter les belles coques, de travail comme de plaisance, sentir les odeurs de poisson, de coaltar, écouter le craquement des aussières, le sifflement du vent dans les haubans, identifier les pavillons, observer les oiseaux familiers de ces lieux d’attache, d’escale, d’échanges, de départs, de vie.

D’un naturel solitaire et plutôt réservé, il louvoyer sur les ports en silence, ignorant la foule et le

bruit.

Ce photographe pratique également la photo de nature et de paysage car c’est un moyen d’expression un message à délivrer, un patrimoine à mettre en valeur ainsi que le témoignage d’un instant à une époque donnée. 0 .

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 26 rene.de.miscault@orange.fr

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English :

Hervé Prat reveals his passion for ports through authentic photographs that capture the essence of the maritime world, landscapes, and heritage.

L’événement Exposition photos d’Hervé Prat Lapoutroie a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg