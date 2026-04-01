Exposition photos du Club Anglet Photo Le Sémaphore Place de la Bécasse Anglet

Anglet

Exposition photos du Club Anglet Photo

Le Sémaphore Place de la Bécasse 149 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Club Anglet Photo vous donne rendez-vous pour son exposition annuelle autour du thème Reflets, transparences, ombres et lumières .

Les membres du club sont ravis de partager leurs créations au cours de cette exposition ouverte à toutes et tous.

Le Club Anglet Photo rassemble des amateurs de photographie de tous niveaux. Deux fois par semaine, des séances thématiques permettent d’explorer différentes techniques et approches. Pour compléter ces ateliers, des sorties mensuelles sont organisées afin de mettre en pratique les notions abordées.

Repartez avec la photo gagnante

En participant au vote du public, lors de l’exposition, vous pourrez tenter de remporter, par tirage au sort, la photo gagnante ! .

Le Sémaphore Place de la Bécasse 149 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine capanglet@gmail.com

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English : Exposition photos du Club Anglet Photo

L’événement Exposition photos du Club Anglet Photo Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet