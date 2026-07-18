Exposition photos du jardin, Jardin de la Reine, Montpellier

Informations pratiques

Exposition photos du jardin 19 et 20 septembre Jardin de la Reine Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La photographie fête cette année ses 200 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l’association propose une exposition réunissant les plus belles images du jardin sous toutes ses formes.

Jardin de la Reine 1bis Rue du Jardin de la Reine, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie https://www.jardindelareine.fr Lieu magique, écrin de verdure en plein cœur de Montpellier, le Jardin de la Reine fait partie du site historique du premier Jardin des plantes, créé par Richer de Belleval en 1595. Il constituait la partie réservée aux expérimentations des botanistes. Richer de Belleval, pionnier d’une botanique moderne, précurseur de concepts de l’agronomie, sera étudié, repris, discuté par la communauté botanique européenne, de Carl Von Linné à Olivier de Serres

Après 200 ans de fermeture au public, il est devenu propriété de la Ville en 2013. Le jardin est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 2009.

Géré par une association, ce jardin chargé d’histoire est devenu un lieu culturel et d’éducation sur la biodiversité : insectes, oiseaux et sur les plantes médicinales ou aromatiques…et depuis peu, sur les plantes tinctoriales. Depuis peu des animations cultuelles ont lieu en mai, juin et septembre.

La photographie fête cette année ces deux cent ans. Afin de célébrer cet événement, l’association prévoit une exposition des plus belles photos du jardin dans tous ces états.

©Corinne Mimaud