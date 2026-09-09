Exposition photos : naissance de la photographie, Mairie de L’Isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

Exposition photos : naissance de la photographie Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Exposition de photographies sur le thème de la naissance de la photographie

Sous la halle couverte de la mairie, découvrez une exposition de photographies anciennes de la collection d’Elie Escalas retraçant deux cents ans d’histoire locale, à travers des événements, des anecdotes et des scènes de la vie quotidienne. Une véritable invitation à voyager dans le temps.

L’exposition sera enrichie par le travail de Charlie Cohen, consacré aux procédés photographiques anciens

Mairie de L’Isle-en-Dodon Place du château, 31230 L’isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 05 61 94 53 53 https://www.lisleendodon.com/ La mairie, édifiée entre 1852 et 1854, est constituée d’un bâtiment central de 12 mètres de hauteur et de 2 halles symétriques de 7 mètres de hauteur. Son architecture abritait des marchés importants qui se tenaient aussi sur toute la place et au-delà dans la ville. La salle du conseil municipal est décorée par une fresque de Gaston-Lagorre. Peinte en 1945/46, elle reprend les thèmes de la vie rurale au fil des saisons. Face à elle, le même artiste a réalisé en 1946 le triptyque des martyrs du maquis de Meilhan. 76 combattants furent assassinés le 7 juillet 1944 par les Allemands, 24 d’entre eux étaient de L’Isle-en-Dodon. parking devant

Exposition de photos anciennes de l’Isle-en-Dodon relatant des événements, des anecdotes et des scènes de vie locale sur 200 ans. Rendez-vous sous la halle couverte de la mairie pour faire un voyage…

©André Tandou