Exposition photos Oradour-sur-Glane d’hier à aujourd’hui Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Exposition photos Oradour-sur-Glane d’hier à aujourd’hui

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2027-04-01

Voyagez à travers le temps et redécouvrez Oradour-sur-Glane sous un autre regard grâce à une exposition photographique proposée par Jean-Claude Chatagneau. Images d’hier et regards d’aujourd’hui se rencontrent pour raconter l’évolution de la commune, ses paysages, ses lieux et les traces du temps qui passe. Cette exposition invite à la mémoire, à la découverte et à la comparaison entre différentes époques, offrant aux habitants comme aux visiteurs une belle occasion de porter un nouveau regard sur Oradour-sur-Glane. Un rendez-vous photographique riche en souvenirs et en émotions. .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : Exposition photos Oradour-sur-Glane d’hier à aujourd’hui

L’événement Exposition photos Oradour-sur-Glane d’hier à aujourd’hui Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin